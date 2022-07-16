МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Власти России планируют настроить систему внешнеэкономической торговли таким образом, чтобы необходимость платежей через межбанковскую систему SWIFT пропала, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая в субботу на форуме "Территория смыслов". Орешкин рассказал, каким должен быть оптимальный курс рубля

"Со SWIFT вопрос будет решен очень просто – мы сделаем так, что в нем необходимости не будет", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос одного из участников встречи, как будет решен вопрос со SWIFT.

По словам помощника президента, создание комфортных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности является ключевой задачей властей на текущий момент.

"На следующей неделе будем встречаться с нашими турецкими партнерами, обсуждать, как настраивать платежи. С Китаем, на самом деле, сейчас шаг за шагом ситуация начинает улучшаться, и она будет улучшаться дальше", — рассказал Орешкин.

Он также отметил, что с китайскими партнерами обсуждается ряд инновационных идей, "которые могут кардинально изменить ситуацию". Орешкин допустил падение инфляции в России ниже, чем в ЕС

Орешкин подчеркнул, что Россия не собирается быть закрытой экономикой, напротив — собирается открыто сотрудничать с любыми странами из вне, но для этого нужны надежные финансовые институты.

"Весь мир был заложником западной финансовой системы, все к этому привыкли, всем было удобно. Почему Россия и Китай используют доллары или евро в расчетах? Просто по привычке, так сложилось, удобно, зачем что-то менять. Вот сейчас та ситуация, и мы видим, что и юаневые обороты очень растут, рублевые обороты очень растут, это шаг за шагом будет происходить, будем придумывать такие механизмы, которые этот процесс будут еще больше упрощать", — добавил помощник президента.