МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин заявил, что получившие поддержку проекты реализуются успешно в 80% случаев. Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Чукали сказал в ходе Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов", что почти 80% проектов, которые уже прошли оценку, реализованы успешно, но есть 17% "троечников" и даже 3% "двоечников", несмотря на экспертизу.

По его словам, фонд постоянно работает над выявлением ошибок, приведших к плохой реализации некоторых проектов, получивших поддержку, чтобы новые проекты "не наступали на те же грабли".