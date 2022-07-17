В Фонде президентских грантов заявили об успешной реализации 80% проектов
Гендиректор Фонда президентских грантов заявил об успешной реализации 80% проектов
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин заявил, что получившие поддержку проекты реализуются успешно в 80% случаев.
Чукали сказал в ходе Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов", что почти 80% проектов, которые уже прошли оценку, реализованы успешно, но есть 17% "троечников" и даже 3% "двоечников", несмотря на экспертизу.
По его словам, фонд постоянно работает над выявлением ошибок, приведших к плохой реализации некоторых проектов, получивших поддержку, чтобы новые проекты "не наступали на те же грабли".
https://1prime.ru/finance/20220717/837515611.html
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