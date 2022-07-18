МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Нигерийские банки ведут переговоры с Газпромбанком о торговых расчетах между странами в нацвалютах, обсуждается также возможность подключения к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху. Минпромторг надеется на активизацию расчетов в нацвалютах в рамках ШОС

"Процесс идёт. Мы обсуждаем с Газпромбанком, как лучше это сделать. Несколько нигерийских банков уже участвуют в обсуждении. И мы надеемся, что найдем способ для ведения торговли в нацвалютах", — сказал он.

Посол добавил, что ведутся также переговоры о подключении банков Нигерии к российскому аналогу системы SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений.

"Да", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности подключения нигерийских банков к СПФС.

"Однако подключение к новой российской платформе для транзакций потребует определённых технологических решений", — добавил посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.