МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Сбербанк с 15 июля снизил размер первоначального взноса по ипотеке по двум документам и по программе на приобретение готового жилья, сообщает пресс-служба банка. Сбербанк назвал популярные у мошенников схемы для обмана россиян

"С 15 июля "Сбер" снизил размер минимального первоначального взноса по двум программам жилищного кредитования", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по программе на приобретение готового жилья минимальный взнос уменьшается с 20% до 15% стоимости недвижимости при подтверждении дохода и занятости, а по программе ипотеки по двум документам — с 30% до 20% при приобретении готового либо строящегося жилья без подтверждения дохода.

"Сбер" продолжает улучшать условия ипотечного кредитования для граждан. Очередным шагом в этом направлении, наряду со снижением ставок и рефинансированием действующих кредитов, стало уменьшение минимального размера первоначального взноса по двум ипотечным продуктам. Все эти меры в совокупности делают ипотеку от "Сбера" доступнее и улучшают обеспеченность россиян собственным жильём", — прокомментировал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Домклик" Николай Васёв.