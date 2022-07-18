МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Объем ипотечного кредитования в России в июне вырос на 68% по сравнению с предыдущим месяцем — до 219,15 миллиарда рублей, а количество выданной ипотеки — на 75%, до 57,5 тысячи кредитов, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Греф спрогнозировал объемы выдачи ипотеки в России в 2022 году

"Количество новых ипотечных кредитов в июне 2022 года выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 75%, а объемы увеличились на 68%. В июне нынешнего года было выдано 57,5 тысячи ипотечных кредитов на 219,15 миллиарда рублей, в мае – 32,90 тысячи кредитов на 130,55 миллиарда рублей", — сказано в исследовании.

В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в июне вошли: Москва – 5,79 тысячи кредитов на 44,08 миллиарда рублей, Московская область – 3,96 тысячи кредитов на 24,31 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 2,84 тысячи кредитов на 16,66 миллиарда рублей, Краснодарский край – 2,02 тысячи кредитов на 8,06 миллиарда рублей, Татарстан – 1,81 тысячи кредитов на 6,2 миллиарда рублей.

Двукратный и более рост объемов ипотечных выдач по сравнению с маем был зафиксирован в десяти регионах – это Алтайский край (+153%), Самарская область (+136%), Челябинская область (+129%), Пермский край (+117%), Нижегородская область (+116%), Иркутская область (+115%), Удмуртия (+106%), ХМАО-Югра (+105%), Башкирия (+101%), Оренбургская область (+100%). Самые низкие темпы роста – в Приморском крае: объем вырос на 29% к маю при увеличении количества новых кредитов на 31%.

ОКБ отмечает, что средний размер новой ипотеки в июне по России снизился на 4% — до 3,8 миллиона рублей. При этом самые крупные размеры ипотечных кредитов отмечены в июне в Москве (7,6 миллиона рублей), Московской области (6,14 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (5,87 миллиона рублей), Ленинградской области (4,82 миллиона рублей) и Якутии (4,3 миллиона рублей). Самый скромный средний чек у жителей Оренбургской области – 2,19 миллиона рублей.

Самый высокий прирост среднего чека за месяц отмечен в Алтайском крае — на 28%. А самое сильное снижение — в Ямало-Ненецком округе, на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Также снижение среднего чека отмечено еще в 16 регионах.

Всего за первое полугодие 2022 года банки выдали 514,3 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 1,77 триллиона рублей. При этом общее количество новых ипотечных кредитов снизилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования – на 32%.