МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам на приобретение квартиры, апартаментов и коммерческой недвижимости, а также на рефинансирование ипотечных кредитов. Кроме того, ставки снижены по программам ипотечного кредитования без господдержки, говорится в пресс-релизе банка. Совкомбанк начал принимать заявки по программе льготного автокредитования

Теперь клиенты могут оформить кредит на новостройку или квартиру на вторичном рынке по ставке от 11,99%. Рефинансирование ипотеки с возможностью консолидации долгов по другим кредитам (потребительский, автокредит, лимит по кредитной карте) в один ипотечный с получением дополнительной суммы на руки возможно по ставке от 5,49%, если клиент подключает услугу "Снижение процентной ставки по кредиту".

Максимальная сумма кредита составляет 50 миллионов рублей. Первоначальный взнос за счет собственных средств по программам "Новостройка" и "Кредит на приобретение недвижимости" должен быть не менее 20%. Его снижение возможно при использовании средств материнского (семейного) капитала. В случае покупки коммерческой недвижимости первоначальный взнос должен составлять не менее 50% от стоимости объекта.

Банк также продолжает прием заявок и выдачу ипотечных кредитов по льготным программам с государственной поддержкой, в том числе по программе "Новостройка с господдержкой 2020", по программе кредитования семей с детьми на покупку недвижимости или рефинансирования ранее выданных кредитов, а также по дальневосточной ипотеке и ипотеке для ИТ-специалистов.

Совкомбанк — универсальный банк, по данным рейтинга РИА Новости, входящий в топ-10 крупнейших банков страны. Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА — "AA-", прогноз "стабильный", "Эксперт РА" — "ruАA", прогноз "стабильный", "НКР" — "AA-", прогноз "позитивный".