МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Евросоюз скорректирует санкции в отношении России с целью иметь возможность частичной разморозки средства подсанкционных российских банков, сообщило агентство Рейтер. Мера позволит облегчить торговлю продовольствием и удобрениями.
"Страны ЕС смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы крупных российских кредиторов ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка" и банка "Открытие", ВЭБ, "Промсвязьбанка" и банка "Россия", — сказано в сообщении агентства со ссылкой на проект документа.
Рейтер также отметило, что в Евросоюзе собираются заморозить активы "Сбербанка" за исключением тех, которые нужны для торговли продовольствием.
В проекте документа говорится, что средства могут разморозить "после того, как будет определено, что такие… экономические ресурсы необходимы для приобретения, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений".
https://1prime.ru/finance/20220719/837533980.html
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