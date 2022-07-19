МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Евросоюз скорректирует санкции в отношении России с целью иметь возможность частичной разморозки средства подсанкционных российских банков, сообщило агентство Рейтер. Мера позволит облегчить торговлю продовольствием и удобрениями. СМИ: Евросоюз планирует конкретизировать действующие антироссийские санкции

"Страны ЕС смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы крупных российских кредиторов ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка" и банка "Открытие", ВЭБ, "Промсвязьбанка" и банка "Россия", — сказано в сообщении агентства со ссылкой на проект документа.

Рейтер также отметило, что в Евросоюзе собираются заморозить активы "Сбербанка" за исключением тех, которые нужны для торговли продовольствием.

В проекте документа говорится, что средства могут разморозить "после того, как будет определено, что такие… экономические ресурсы необходимы для приобретения, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений".