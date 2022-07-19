СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — ПРАЙМ. Ключевая ставка будет снижена на заседании совета директоров Банка России в пятницу на 0,5 процентного пункта — до 9% годовых и до 8,5% осенью, ожидает финансист, гендиректор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев. Газпромбанк ввел комиссию за хранение на счетах долларов и евро

"Рынок ожидает, что Центробанк в пятницу вновь понизит ключевую ставку, на этот раз на полпроцента — до уровня 9%. Поскольку инфляционные риски заметно сократились, хотя и не исчезли полностью, Банк России будет умеренно смягчать свою монетарную политику, но темпы снижения ставки будут не такими быстрыми, как во втором квартале", — сказал Лосев.

По словам эксперта, рынок рассчитывает, что осенью ставка опустится до 8,5%, и уже сейчас закладывает этот уровень в доходности ОФЗ.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако в конце апреля регулятор уменьшил ставку до 14%, а в конце мая на фоне недельной дефляции снизил ставку до 11%. В июне ЦБ еще снизил ставку — до 9,5%, вернув ее на уровень, который наблюдался до введения западных санкций. При этом ЦБ ужесточил сигнал по своим дальнейшим шагам по ключевой ставке: будет оцениваться целесообразность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.