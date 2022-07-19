МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. На заседании в четверг руководители ЕЦБ обсудят более существенное, чем ожидалось ранее, повышение ключевой процентной ставки, сообщили Reuters два информированных источника. Доллар дешевеет к евро и иене на статистике по США

По их словам, руководители центрального банка также обсуждают условия помощи таким обремененным долгами странам, как Италия, на рынке облигаций, если они будут придерживаться установленных Еврокомиссией правил проведения реформ и соблюдать бюджетную дисциплину.

На условиях анонимности источники сообщили, что обсуждение повышения ставки на 25 или на 50 пунктов еще далеко от завершения.

Другие ключевые центральные банки повышают ставки более существенно (на 75 или даже на 100 базисных пунктов), чтобы сдержать быстро растущую инфляцию, что усиливает давление на ЕЦБ в пользу принятия более агрессивных мер.

В то же время с учетом риска рецессии в еврозоне власти некоторых стран опасаются замедлять рост экономики.

Представитель ЕЦБ отказался от комментариев, сославшись на запрет на заявления непосредственно перед заседанием руководства банка.

Во вторник евро резко вырос после сообщения Reuters о том, что обсуждается повышение ставки на 50 пунктов. На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с ростом на 0,9%, по 1,0232. На прошлой неделе она непродолжительное время торговалась ниже паритета.

Доходность государственных облигаций стран еврозоны также выросла, причем доходность 2-летних облигаций Германии составила 1,329%.

По итогам прошедшего 9 июня заседания ЕЦБ объявил, что будет повышать ставки постепенно: на 25 базисных пунктов в июле и на большую величину в сентябре.

Позднее глава банка Кристин Лагард сказала, что явно есть "условия, в которых постепенность будет неуместна".

В июне годовой темп инфляции в еврозоне достиг 8,6% и, как ожидается, будет ускоряться до осени в результате роста цен на топливо и продовольствие. Потом, видимо, темп будет замедляться, но до конца 2024 года может превышать установленный ЕЦБ целевой уровень 2%. Это создает риск соответствующего роста зарплат и формирования инфляционной спирали.

Почти все опрошенные на прошлой неделе Reuters экономисты прогнозируют, что ЕЦБ будет придерживаться своих ориентиров и повысит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, но незначительное большинство из них считает, что банку следовало бы поднять ставку на 50 пунктов. Эксперт дал прогноз по ставке Банка России на заседании в пятницу

Уже несколько недель руководители ЕЦБ обсуждают, чем обусловить новую программу покупки облигаций, нацеленную на сдерживание роста стоимости заимствований в странах еврозоны, когда эта стоимость должна быть синхронизирована с реалиями экономики.

По словам источников, вероятно, они обусловят оказание помощи выполнением требований Еврокомиссии для получателей средств Программы восстановления экономики и устойчивого развития, а также соблюдением касающихся бюджетных ограничений положений Пакта о стабильности и росте, действие которых должно быть возобновлено после приостановки на время пандемии.

Некоторые руководители ЕЦБ хотели задействовать Европейский стабилизационный механизм (созданный после долгового кризиса в еврозоне десять лет назад фонд), но теперь этот вариант, вероятно, не рассматривается, сказали источники.

Этот фонд — не организация ЕС, а межправительственная организация, которой владеют страны еврозоны пропорционально объемам их экономики и населению, что делает Германию, Францию и Италию крупнейшими акционерами.

Источники подчеркнули, что решение о том, когда покупать облигации, будет принимать Управляющий совет ЕЦБ.

Центральный банк ускорил работу над новой программой в середине июня, когда доходность облигаций внезапно выросла, а Греция, Италия, Испания и Португалия несли дополнительные расходы, потому что инвесторы учли в котировках завершение программы покупки активов и начало цикла повышения ставок ЕЦБ.