МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. На заседании в среду центральный банк Китая оставил без изменений ключевые ставки кредитования компаний и потребителей, сообщило агентство Рейтер. На фоне признаков восстановления экономики, усиления инфляционного давления в стране и агрессивного ужесточения политики другими ключевыми центральными банками его руководители проявили осторожность. СМИ: Китай и ЕС будут продвигать двустороннюю открытость в финансовой сфере

Как и прогнозировали экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, ставка кредитования первоклассных заемщиков (LPR) на год осталась на уровне 3,70%, а на пять лет — на уровне 4,45%.

Китай, как и Япония, в отличие от других стран, не ужесточает денежно-кредитную политику, а сосредоточил внимание на стимулировании пострадавшей от пандемии экономики.

Вместе с тем экономисты не видят существенных причин для дальнейшего смягчения условий финансирования, после того как данные за июнь показали признаки восстановления экономики, хотя во 2-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года ВВП вырос всего на 0,4%.

"Экономика начинает восстанавливаться, и нет необходимости понижать LPR" — сказал старший аналитик ANZ Син Чжаопэн.

Тем не менее он не исключил понижения ставок в 4-м квартале этого года. Многие экономисты ожидают, что в ближайшие месяцы давление на китайскую экономику со стороны замедления роста мировой экономики и инфляционного удара по потреблению усилится.

Ранее Народный банк Китая сигнализировал, что во 2-м полугодии денежно-кредитная политика может стать менее стимулирующей.

На прошлой неделе представитель центрального банка сказал на пресс-конференции, что ликвидности на рынке вполне достаточно, а это означает, что нет острой необходимости понижать ключевые ставки.

"В целом тон последнего времени указывает на то, что Народный банк Китая не спешит в ближайшее время понижать нормы резервирования (RRR) или LPR", — сказал аналитик OCBC Bank Томми Се.

"Мы считаем, что денежно-кредитная политика — не лучший инструмент для решения текущей проблемы на рынке недвижимости, а фокус, видимо, будет перенесен на бюджетную политику и на административные меры", — добавил он.

Давление на существенно пострадавший от долгового кризиса рынок недвижимости Китая усиливает то, все больше покупателей жилья задерживают оплату незавершенных объектов.

В мае Народный банк Китая понизил LPR по пятилетним кредитам на неожиданно большую величину в 15 базисных пунктов, стремясь оживить проблемный рынок жилья и поддержать экономику в целом.

Ставки по большинству новых и текущих займов в Китае рассчитываются от LPR на год. Пятилетняя ставка влияет на стоимость обслуживания ипотечных кредитов.