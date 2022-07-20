МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в июне выросло в России на 20,8% по сравнению с маем и составило 890 тысяч, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Россиянам рассказали, когда банк вправе потребовать вернуть кредит досрочно

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в июне 2022 года было выдано 0,89 миллиона потребительских кредитов, на 20,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в мае 2022 года – 0,74 миллиона)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (50,7 тысячи), Московской области (42,8 тысячи), Башкирии (34,4 тысячи), Краснодарском крае (34,4 тысячи), а также в Санкт-Петербурге (29,9 тысячи).

А среди 30 лидеров по этому показателю наибольшую динамику роста выдачи потребкредитов показали Республика Саха (Якутия) (+34,1%), Москва (+31,4%), а также Московская (+30,5%), Новосибирская (+27,6%) и Оренбургская (+27,2%) области.

"Существенный рост выдачи в мае-июне объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Кроме того, постепенно растет и уровень одобрения потребкредитов. Это говорит о том, что на рынок возвращаются заемщики хорошего кредитного качества, у которых значение персонального кредитного рейтинга находится на достаточно высоком уровне", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.