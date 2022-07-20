МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) всецело поддерживает внедрение исламских финансовых инструментов в РФ, позитивным результатом соответствующего законопроекта может стать открывающаяся для россиян возможность внедрения новых форм ведения финансов, заявил РИА Новости в среду глава ДСМР Альбир Крганов. Эксперт дал прогноз по ставке Банка России на заседании в пятницу

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. Соответствующий законопроект уже подготовлен и отправлен на согласование.

"Мусульмане России поддерживают внедрение исламских финансовых инструментов в РФ. Так, в марте этого года в Общественной палате РФ ДСМР организовал круглый стол на данную тему с участием председателя комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Алексея Аксакова. В обсуждении также приняли участие дипломаты и послы мусульманских стран. У нас большая заинтересованность со стороны бизнеса соответствующих стран", — сказал муфтий Крганов.

Религиозный деятель отметил, что группа стратегического видения "Россия-исламский мир" несколько лет прорабатывает тему исламского банкинга на своих площадках. "На 2023 год этой группой, в которой я тоже состою, запланировано проведение пленарной сессии в одной из мусульманских стран по данной теме", — добавил Крганов.

Муфтий также рассказал, что процесс подготовки к внедрению исламского банкинга проходит в тесном взаимодействии с представителями исламских бизнес-структур и институтов гражданского общества.

"Позитивным результатом предложенного законопроекта может стать открывающаяся для многих граждан России возможность внедрения новых форм ведения финансов. В связи со сложными взаимоотношениями с западными рынками на первое место выходит партнерство с институтами исламского финансирования", — заключил муфтий Крганов.

Ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров сообщил РИА Новости, что судить о том, как будет устроен исламский банкинг в России, пока трудно. По его словам, исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации. Среди преимуществ исламского банкинга социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития. Риски связаны с общими принципами такого финансирования и с необходимостью четкого определения процедур взыскания при дефолте и более пристальному вниманию к кредитному риску, так как "ИФ подразумевает сравнительно лояльное отношение к должнику в случае его неплатежеспособности".