Центробанк предложил повысить ценз для признания инвестора квалифицированным в пять раз
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Банк России предлагает увеличить минимальную сумму денег и активов на счетах для признания инвестора квалифицированным с 6 до 30 миллионов рублей, сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
По его словам, модель квалификации инвесторов, которая применяется в России, устарела морально и материально.
"Мы считаем правильным существенно поднять требования к имуществу — предлагаем с 6 до 30 миллионов рублей, причем вычитать из стоимости активов обязательства перед брокером", — сказал Мамута.
При этом ЦБ РФ предлагает учитывать только ликвидные активы.
https://1prime.ru/finance/20220720/837545678.html
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