МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Банк России предлагает увеличить минимальную сумму денег и активов на счетах для признания инвестора квалифицированным с 6 до 30 миллионов рублей, сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Титов рассказал о пользе от предложения Центробанка сократить реестр МСП

По его словам, модель квалификации инвесторов, которая применяется в России, устарела морально и материально.

"Мы считаем правильным существенно поднять требования к имуществу — предлагаем с 6 до 30 миллионов рублей, причем вычитать из стоимости активов обязательства перед брокером", — сказал Мамута.

При этом ЦБ РФ предлагает учитывать только ликвидные активы.