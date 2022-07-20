МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Совкомбанк присоединился к льготной ипотечной программе для сотрудников ИТ-компаний. Процентная ставка по программе составляет 5%, а для держателей карты рассрочки "Халва" может быть дополнительно снижена на 0,25%. Это условие действует при регулярном использовании, то есть совершении не менее 5 покупок на сумму от 10 000 рублей ежемесячно в течение всего срока кредита, сообщили в банке. Совкомбанк снижает ставки по ипотеке без господдержки

Также, клиенты могут воспользоваться дополнительными предложениями банка по снижению процентной ставки на полный срок кредитования.

Действие программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов распространяется на покупку жилья на первичном рынке недвижимости. Для регионов с населением больше 1 миллиона человек максимальная сумма установлена в размере 18 миллионов рублей, для субъектов с населением менее 1 миллиона человек — 9 миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 15% от стоимости жилья. Льготный кредит можно взять на срок от 3 до 30 лет.

По условиям льготную ипотеку могут оформить сотрудники компаний, работающих в сфере информационных технологий и аккредитованных Минцифры России. Также программа устанавливает требования к возрасту и размеру дохода ИТ-специалистов.

Заявку на льготную ипотеку можно подать онлайн на сайте банка и в розничных отделениях по всей стране.

Совкомбанк — универсальный банк, по данным рейтинга РИА Новости, входящий в топ-10 крупнейших банков страны. Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА — "AA-", прогноз "стабильный", "Эксперт РА" — "ruАA", прогноз "стабильный", "НКР" — "AA-", прогноз "позитивный".