МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российские инвесторы, имеющие статус квалифицированного, сохранят его после ужесточения требований к получению такого статуса и не должны будут повторно его подтверждать, сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Банк России рассказал об использовании мобильных приложений для торгов

ЦБ РФ в среду представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов. Она в том числе предусматривает ужесточение подходов к присвоению статуса квалифицированного инвестора. В частности, минимальную сумму денег и активов на счетах для признания инвестора квалифицированным предлагается увеличить с 6 до 30 миллионов рублей.

"Все, у кого на сегодня есть статус квалифицированного инвестора, кто получает его по действующим правилам, конечно, его сохранят по собственному усмотрению", — сказал Мамута.

По его словам, не предусматривается, что инвесторы, которые сейчас являются квалифицированными, должны будут повторно подтверждать квалификацию.

При этом любой квалифицированный инвестор сможет воспользоваться своим правом и обратиться к брокеру с заявлением больше не считать его квалифицированным, если он хочет, чтобы его права защищались лучше, а риски были ниже, добавил зампред ЦБ.