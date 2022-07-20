МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Банк России смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов, отменив 30%-ный лимит по авансам нерезидентам по импортным контрактам, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России отменил 30%-ный лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности, который действовал с апреля этого года", — сказано в сообщении.

Как пояснил регулятор, такое решение направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности, создание условий для выстраивания новых логистических цепочек по импортным поставкам.

Кроме того, Центробанк разрешил банкам-нерезидентам из недружественных стран куплю-продажу на российском валютном рынке одной иностранной валюты в обмен на другую.

До сих пор для всех нерезидентов из недружественных стран действовал запрет на куплю-продажу иностранной валюты — как за рубли, так и за другую иностранную валюту. При этом, ЦБ указал, что по рублевым сделкам, а также для нерезидентов, не являющихся банками, запрет сохраняется.

"Регулятор разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры", — сказано в сообщении.

При этом ЦБ указывает, что цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения.

"Новое решение будет способствовать тому, что российские банки смогут лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту", — указал ЦБ.