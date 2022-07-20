МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Инвестиционные банки должны готовиться к более трудным временам, после того как длительный период дешевых денег уйдет в прошлое. Об этом в среду заявил исполнительный директор Банка Англии Натаниэль Бенджамин. В Еврокомиссии назвали возможный объем дефицита газа этой зимой

"Очень вероятно, что существуют отдельные компании или маржинальные игроки, которые полагались на мягкие условия прошедшего десятилетия и которые, возможно, будут испытывать трудности с адаптацией, когда придет новая волна, — сказал Бенджамин на конференции, организованной UK Finance. — Руководство банков и советы директоров должны задуматься о том, как их компании будут позиционировать себя в новом мире".