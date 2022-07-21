МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российские банки в июне выдали рекордное число кредитных карт — 1,73 миллиона единиц, одновременно количество кредиток с просрочкой в РФ впервые превысило 3 миллиона, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Россияне назвали главные источники денег для первого взноса по ипотеке

Согласно данным компании, число выданных банками в июне карт выросло по сравнению с месяцем ранее на 20,4% — до 1,73 миллиона единиц, а общая задолженность по новому "пластику" увеличилась на 21% — до 120,5 миллиарда рублей. При этом средний лимит кредитки вырос незначительно — до 69,6 тысячи против 69,2 тысячи рублей в мае.

В результате портфель российских банков в данном сегменте увеличился за месяц на 2,6% — до рекордных 1,5 триллиона рублей, а их количество — на 2,3%, до 51,6 миллиона карт.

Однако такое бурное восстановление сегмента сопровождается и ростом "плохой" задолженности. Так, количество кредитных карт с просрочкой впервые достигло отметки в 3 миллиона, увеличившись за прошлый месяц на 2,6%, а общий объем просроченной задолженности по кредиткам вырос на 3,1% — до исторического максимума в 183 миллиарда рублей.

"Рост числа просроченных кредитных карт связан с двумя основными трендами на этом рынке. Во-первых, банки, следуя за спросом, продолжают выдавать довольно значимые объемы кредитных карт, что впоследствии, безусловно, приводит к росту числа дефолтных карт. Во-вторых, основной рост отмечается с начала текущего года (+15% к 1 января), что, скорее всего, связано изменением кредитных процедур кредиторов. При этом за весь прошлый год данный показатель увеличился менее чем на 6%", — пояснили в компании.

По ожиданиям аналитиков, в дальнейшем количество кредиток с просрочкой продолжит увеличиваться: к концу года показатель может выйти на уровень в 3,4-3,5 миллиона карт без учета традиционного списания проблемной части кредитных портфелей в конце каждого года.