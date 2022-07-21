МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. В Госдуме разрабатывают новые нормы, усиливающие ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у граждан, в том числе путем социальной инженерии — и это может увеличить срок банковских переводов, пишет "Коммерсант". Сбер предупредил россиян о росте мошенничества от имени сотовых операторов

Согласно поправкам к закону "О национальной платежной системе", банки должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на "признаки мошеннических операций". В случае их выявления банки смогут блокировать перевод на два дня, даже если клиент подтвердил операцию.

Чтобы избежать ответственности, банк должен будет до принятия распоряжения на перевод проверить его на признаки мошеннической операции. Для этого необходимо сравнить данные получателя средств с базой ЦБ, где собирается информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. Если данные совпадают, банк должен уведомить отправителя средств о риске и получить от него повторное подтверждение о переводе средств.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков выразил сомнение в эффективности мер, поскольку блокировать можно только переводы в адрес уже установленных мошенников. "В базе данные появляются после того, как мошенники проработают пять–семь дней, за это время они успеют вывести деньги и скрыться" — отметил он.