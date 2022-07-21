МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российские банки пока не рассматривают возможность прекращения выдачи валютных вкладов своим клиентам, рассказали РИА Новости в кредитных организациях, при этом в большинстве банков из топ-30 рейтинга РИА Новости такие вклады все еще можно оформить. Экономист спрогнозировал сроки начала существенного снижения курса рубля

"ВТБ не вводит ограничений на открытие счетов в иностранной валюте, в том числе в долларах США и евро", — сообщили в банке, отметив, что "при этом по рынку доходность валютных сберегательных инструментов находится на околонулевом уровне и продолжает сокращаться".

Ограничивать возможность открытия валютных счетов не собираются и в МКБ: вклады можно оформлять в долларах, евро и юанях, а накопительный счет — в евро или долларах. Пока не рассматривают прекращение открытия валютных счетов и в Альфа-банке, клиенты могут открыть вклады в долларах и евро и накопительные счета — в долларах и юанях. "Мы не планируем также вводить комиссию за обслуживание валютных счетов, как уже реализовано в части крупнейших банков на рынке", — обратили внимание в Альфа-банке.

Рассматривают возможность отмены приема новых срочных вкладов в валюте и введение комиссии за хранение остатков на текущих счетах в банке "Ренессанс Кредит", однако "окончательного решения по этому вопросу не принято". Также и АТБ "рассматривает целесообразность сохранения возможности открывать новые счета в долларах США", хотя при этом в банке отмечают, что счет или вклад можно открыть в юанях.

Информация на сайтах российских банков показывает, что в большинстве из тех, что входят в топ-30 по объему активов (согласно данным рейтинга РИА Новости на 1 февраля), все еще можно открыть валютный вклад или счет, чаще в долларах и евро. Так, возможность хранить свои сбережения в валюте еще предоставляют Сбербанк, РСХБ, ВБРР, "Дом.РФ", банки "Санкт-Петербург", "Ак Барс", Новикомбанк, Мособлбанк, РНКБ, МТС-банк, "Хоум Кредит", "Абсолют банк", "Зенит" и другие.

В то же время в линейке сберегательных продуктов для физлиц отсутствуют валютные счета и вклады, например, на сайтах Совкомбанка, Росбанка, "Тинькофф банка". "Сейчас открываем вклады только в рублях. Из-за изменений на валютном рынке новые вклады в долларах и евро пока не доступны. Для уже открытых вкладов ничего не меняется", — сообщается на сайте "Тинькофф банка".