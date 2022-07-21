МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минфин России планирует во второй половине сентября провести первый после своего длительного отсутствия на рынке аукцион по размещению ОФЗ — небольшим объемом, на 10-20-30 миллиардов рублей, чтобы "не пугать" более значительными займами, перед этим министерство проведет отдельные встречи с инвесторами, чтобы оценить их возможности, заявил журналистам замминистра Тимур Максимов. Мантуров заявил о постепенной отмене параллельного импорта в Россию

"Мы думаем, что во второй половине сентября, после того как правительство утвердит проектировки (бюджета РФ на 2023-2025 годы – ред.), внесет их в Думу, можем выйти с какими-то объемами на рынок", — сказал Максимов, отвечая на вопрос о возможных планах по внутренним займам на текущий год.

"Пока это такие очень ограниченные объемы, просто чтобы вхождение было плавным, чтобы не пугать всех своей программой", – уточнил замминистра. Он напомнил, что программа заимствований Минфина на текущий год изначально была очень амбициозной — "по 80 миллиардов (рублей — ред.) должны были выходить в неделю".

Конкретных ориентиров по объемам первого аукциона у министерства пока нет. "Ожиданий нет. Наверное, после сезона отпусков приведем отдельные встречи с инвесторами, посмотрим, какие у них возможности есть", – сказал Максимов. "На первых порах речь должна идти о 10-20-30 миллиардах (рублей — ред.)", — добавил он.

Программа внутренних заимствований РФ на 2022 год предполагала привлечение 3,26 триллиона рублей в валовом выражении. Согласно квартальному плану заимствований, Минфин в январе-марте планировал предложить на аукционах ОФЗ на 700 миллиардов рублей, однако с середины февраля операции не проводились. По итогам трех аукционных дней в январе и феврале Минфин разместил гособлигации на общую сумму 128,1 миллиарда рублей, выполнив на 18,3% план привлечения на рынке ОФЗ в первом квартале.

Максимов напомнил, что 15 сентября правительство должно внести в Госдуму проект бюджета на следующую трехлетку. "Там уже будут все параметры: дефицит и объем заимствований", – отметил он. После этого, по словам замминистра, возможен выход Минфина на рынок займов. "Мы думаем, что во второй половине сентября", – уточнил он.