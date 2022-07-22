БРЮССЕЛЬ, 21 июл — ПРАЙМ. Евросоюз включил в список для введения ограничений Сбербанк, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. В МИД заявили, что санкциями ЕС загоняет себя в тупик

"Следующие физические лица и организации добавлены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, указанный в Приложении I к регулированию (ЕС) № 269/2014… Сбербанк", — говорится в сообщении.

Помимо кредитной организации в списке значатся и другие физические и юридические лица.

Ранее сообщалось, что новый пакет ограничительных мер ЕС включает заморозку активов Сбербанка.

ЕС уже вводил ограничения в отношении Сбербанка. В частности, предыдущий пакет санкций предусматривал его отключение от SWIFT.

Сбербанк весной попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а затем против него были введены санкции ЕС. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран