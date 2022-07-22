МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Сбербанк с 26 июля снизит базовую ставку по ипотечным программам на 0,6 процентного пункта, минимальная составит 9,9% годовых, сообщила пресс-служба банка.
"С 26 июля Сбербанк улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 0,6%. Оформить ипотечный кредит заемщики смогут по ставке от 9,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка", — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу ЦБ РФ неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.
https://1prime.ru/finance/20220722/837574921.html
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