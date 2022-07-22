МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Сбербанк с 26 июля снизит базовую ставку по ипотечным программам на 0,6 процентного пункта, минимальная составит 9,9% годовых, сообщила пресс-служба банка. Набиуллина: инфляция становится более волатильной под влиянием курса рубля

"С 26 июля Сбербанк улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 0,6%. Оформить ипотечный кредит заемщики смогут по ставке от 9,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу ЦБ РФ неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.