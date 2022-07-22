МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Понижение ключевой ставки Центробанком до 8% можно считать самой позитивной экономической новостью июля, такое снижение отражает координацию усилий ЦБ и правительства по структурному изменению экономики РФ, сказал РИА Новости финансист, гендиректор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев. Сбербанк с 26 июля снизит ставку по ипотечным программам на 0,6 п.п.

"Решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 150 б.п., до 8% годовых, превзошло даже самые смелые ожидания рынка и стало самой позитивной экономической новостью июля", — отметил Лосев.

Прогноз по диапазону прогноза средней ключевой ставки понижен до уровней 7,4% – 8%, а учитывая, что в конце февраля ставка была 20%, а до июня ключевая ставка оставалась двузначной, такой прогноз означает, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку и дальше, считает Лосев.

"Поэтому можно уверенно ориентироваться на уровень в 7% к концу этого года. Рынок кредитования и рынок капитала быстро возвращаются ко вполне приемлемым условиям для экономики", — сказал эксперт.

Эксперт считает хорошим сигналом, что Банк России опирается на решения, принимаемые в области бюджетной политики, и исходит, как указано в пресс-релизе, "из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом". "Это свидетельствует о координации усилий правительства и Банка России по поддержке и структурной перестройке российской экономики", — добавил он.