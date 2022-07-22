МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Доверие розничных инвесторов к российскому финансовому рынку сейчас очень важно и нужно будет принимать меры по его повышению, в том числе учитывая, что такие инвесторы рассчитывают на определенную дивидендную доходность, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала об инвестировании пенсионных накоплений россиян

Главе ЦБ на пресс-конференции задали вопрос, как вернуть доверие розничных инвесторов к российскому рынку, которое пошатнулось из-за отказа "Газпрома" от дивидендов. В том числе у нее поинтересовались, не позволили бы какие-то корпоративные действия "Газпрома" вернуть это доверие.

Акционеры "Газпрома" в конце июня вопреки ожиданиям рынка приняли решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. Ожидания были основаны на рекомендации совета директоров, которую тот принял в конце мая: выплатить по итогам 2021 года рекордные для компании и всего российского фондового рынка дивиденды — 52,53 рубля на акцию, всего на 1,244 триллиона рублей.

"Согласна, доверие розничных инвесторов чрезвычайно важно в настоящий момент, и нужно будет принимать меры по повышению доверия розничных инвесторов, потому что сейчас было много событий, которые негативно сказались на настроениях розничных инвесторов, в том числе связанные с введением внешних ограничений", — сказала Набиуллина. ЦБ предупредил о возможном ослаблении рубля из-за глобальной рецессии

"Мне сложно комментировать какие-то корпоративные действия со стороны "Газпрома", и я этого делать не буду", — продолжила она.

"Один из элементов, на которые рассчитывает розничный инвестор, — это дивидендная доходность, и это, безусловно, надо будет учитывать, когда мы говорим о возврате доверия розничных инвесторов", — добавила глава ЦБ.