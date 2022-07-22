ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Американский минфин разрешил сделки для проведения аукциона по выплатам кредитных деривативов, связанных с российскими долговыми обязательствами, сообщается в материалах ведомства. Названы две ошибки США, которые сделают нефть в полтора раза дороже

"Разрешить сделки для поддержки проведения аукциона по выплатам за кредитные деривативы, связанные с организацией "Российская Федерация", — сообщается в документе.

В прошлом месяце СМИ сообщали, что 13 банков, а также управляющие активами компании попросили минфин США временно разрешить торговлю кредитными дефолтными свопами на российские гособлигации. Однако американские финансовые организации начали испытывать сложности в операциях с этими инструментами в связи с запретом на покупку российских ценных бумаг на вторичном рынке.

Держатели кредитных дефолтных свопов могут получить выплаты размере 1,5 миллиарда долларов после того, как комитет по определению кредитных событий 1 июня признал "событие неплатежа" по долларовым еврооблигациям Минфина России из-за невыплаты "дополнительных" процентов на 1,9 миллиона долларов.

Участники финансового рынка попросили профильные ведомства в США временно разрешить торговлю бумагами, чтобы участники могли провести аукцион по выплате страховых премий и получить выплаты.