МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российские банки в ближайшее время готовы снизить ставки по кредитам, в том числе ипотеке, однако в целом пока не определились с ценовыми параметрами своих кредитных продуктов, следует из проведенного РИА Новости опроса банков и информации кредитных организаций. Опрос: российские банки готовы рефинансировать "дорогую" ипотеку

В пятницу Банк России неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Вслед за решением ЦБ крупнейшие российские банки – Сбербанк и ВТБ – анонсировали снижение ставок по ипотеке на 0,6 процентного пункта с 26 и 25 июля соответственно. Кроме того, ВТБ намерен в ближайшее время снизить ставки по потребительским кредитам – на 0,5 процентного пункта. В Альфа-банке тем временем сразу после решения ЦБ заявили, что улучшили условия по такому кредитованию.

Несколько игроков сообщили агентству, что также намерены снизить ставки, но не уточнили, когда новые параметры вступят в силу. Так, МТС-банк планирует снижение ставок в среднем на 1,5 процентного пункта, а "Ренессанс кредит" на 1–1,5 процентного пункта. "Банк "Зенит" в ближайшее время снизит ставки по всем программам розничного кредитования, включая ипотеку, потребительские и автокредиты", — рассказала зампред правления кредитной организации Наталья Тутова.

Совкомбанк заявил, что планирует снижение ставок по ипотеке и автокредитованию. В "Абсолют банке", МКБ, Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ), банке "Дом.РФ" примут решение по кредитным ставкам в ближайшее время. В Росбанке, банках "Русский Стандарт" и "Хоум Кредит" будут регулировать свои ставки с учетом конъюнктуры рынка.

В ПСБ уверены, что по кредитным продуктам моментального снижения ставок на рынке не произойдет — банки ожидали понижения ставки ЦБ и отчасти заложили это в цену кредитов. Сейчас многие кредитные организации сохранят ценовые параметры кредитных продуктов, а скорректируют их в среднесрочной перспективе, отметили в ПСБ.

"Снижение (ключевой ставки ЦБ — ред.) сразу на 1,5 процентного пункта удивило всех участников рынка, но дальнейшее снижение ставок по кредитам сейчас, скорее, будет зависеть от динамики себестоимости ресурсной базы кредитных организаций", — отметил финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер.