МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Сбербанк с понедельника снизил ставки по вкладам — теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 7%, следует из сообщения банка и информации на его сайте. Сбербанк снижает ставки по ипотеке на новостройки и "вторичку"

Согласно данным Сбербанка, максимальная доходность по вкладам в рублях снижена на 1 процентный пункт — до 7%. Такую ставку можно получить при наличии годовой подписки на сервисы банка "СберПрайм+" и при открытии вклада онлайн и на срок один год. Кроме того, минимальная сумма вклада при этом составляет 100 тысяч рублей.

При оформлении вклада на меньший срок доходность будет ниже: максимальная ставка по рублевым вкладам на срок один месяц теперь составит лишь 5,5%, на два месяца — 5,75%, на четыре — 6,5%, а на семь — 6,75%.

Одновременно Сбербанк запустил акцию до 3 октября, в рамках которой снизил минимальную базовую ставку для потребительских кредитов на 1 процентный пункт, до 13,9%.

Банк принял такие решения после того, как ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку до 8% годовых.

Сбербанк также с понедельника уменьшил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 0,6 процентного пункта, минимальная стоимость кредита по этим программам теперь составляет 9,9%.