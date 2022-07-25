МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности повышает с августа нормативы обязательных резервов для ряда кредитных организаций, говорится в сообщении регулятора. Центробанк намерен реагировать ставкой на нарушение ценовой стабильности

"Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности, постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке и для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повысил нормативы обязательных резервов. Новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за август 2022 года.", — сообщает ЦБ.

Так, они повышены для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций по всем категориям резервируемых обязательств в рублях на 1 процентный пункт — до 3%. При этом нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте вырастут на 1 процентный пункт для банков с универсальной лицензией и на 3 процентного пункта для небанковских кредитных организаций — до 5%.

Отмечается также, что нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения.