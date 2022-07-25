АЛМА-АТА, 25 июл — ПРАЙМ. Правительство Казахстана разрешило банкам республики вывезти из страны наличные российские рубли, соответствующее постановление кабмина опубликовано в банке нормативных правовых актов. Токаев пригласил саудовских инвесторов в Казахстан

"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных банков второго уровня на 23.59 часов 1 июля 2022 года", — говорится в документе.

Указом президента от 14 марта "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" был запрещен вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США. Нацбанк тогда пояснял, что ограничения были введены в целях сохранения финансовой стабильности и снижения давления со стороны спекулятивного спроса, так как на фоне внешних шоков наблюдался рост спроса на наличную иностранную валюту в стране.

Позже регулятор сообщил, что из-за действующего запрета в банках республики скопились наличные рубли в объемах, превышающих спрос на внутреннем валютном рынке. На это повлияли главным образом такие факторы, как значительный объем приграничной торговли, а также свободное перемещение граждан стран ЕАЭС в туристических и иных целях внутри союза.

По информации Нацбанка, разовый вывоз является промежуточной мерой и не решает проблему накопления наличных российских рублей в казахстанских банках. Рассмотрение вопроса полной отмены запрета на вывоз наличных рублей банками возможно по мере проведения анализа торговых потоков и стабилизации ситуации.