АЛМА-АТА, 25 июл — ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана в понедельник принял решение повысить базовую ставку на 0,5 процентного пункта — до 14,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Казахстанские власти разрешили банкам вывезти за границу наличные рубли

Нацбанк Казахстана 24 февраля после начала проведения Россией специальной военной операции на Украине принял внеочередное решение о повышении базовой ставки сразу на 3,25 процентного пункта — до 13,5%. В апреле ставка была повышена до 14%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 процентного пункта. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,5%", — говорится в сообщении регулятора.

В нем поясняется, что фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий. "Растут как устойчивая составляющая потребительских цен, так и общий уровень цен. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление", — отмечает Нацбанк.

По его оценкам, инфляция в Казахстане по итогам 2022 года превысит прошлый прогноз, при отсутствии новых шоков годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года, а в дальнейшем будет замедляться.

"Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе. Устойчивость протекающих инфляционных процессов, фискальное стимулирование спроса и внешний проинфляционный фон требуют поддержания базовой ставки на текущих уровнях в течение продолжительного времени для стимулирования сберегательного поведения населения, что будет постепенно воздействовать на инфляцию в течение следующего года", — заключил регулятор.

Нацбанк ранее прогнозировал инфляцию на конец текущего года на уровне 13-15% с замедлением до 7,5-9,5% в 2023 году. По итогам июня годовая инфляция в стране ускорилась до 14,5%.