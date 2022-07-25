МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Возобновление печати купюр номиналом 5 и 10 рублей не вызовет роста числа фальшивых банкнот, потому что такой номинал подделывают редко, поделился мнением с РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Казахстанские власти разрешили банкам вывезти за границу наличные рубли

Банк России может возобновить в конце текущего года печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года, сообщил ранее в понедельник зампред регулятора Сергей Белов в интервью газете "Известия".

"Номинал в 5 и 10 рублей подделывается редко, поэтому возобновление печати купюр такого достоинства не должно привести к росту количества фальшивых купюр. Львиная доля подделок приходится на 5000 и 1000 рублей", — сказал Бахтин.

Эксперт также отметил, что банкноты имеют более надежную защиту от подделывания, чем монеты.

Кроме того, с экономической точки зрения, стоимость изготовления денег зависит от изменения стоимости материалов. "Вероятно, с учетом сложившейся ценовой конъюнктуры на рынке металлов и сплавов изготовление бумажных купюр низкого номинала вместо монет было признано более целесообразным", — заключил Бахтин.