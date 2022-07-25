МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Вероятное возобновление печати купюр номиналом в 5 и 10 рублей может быть вызвано соображениями экономии и влиянием санкций, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт оценил последствия печати купюр достоинством в пять и десять рублей

Банк России может возобновить в конце текущего года печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года, сообщил ранее в понедельник зампред регулятора Сергей Белов в интервью газете "Известия".

"Новые десятирублевые купюры за счет применения новых технологий изготовления должны служить дольше, чем раньше, а стоимость их выпуска и перевозки будет ниже, чем у монет", — отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Однако удорожание металлов может быть ни при чем в вопросе возврата к печати пятирублевых и десятирублевых банкнот, так как "цена меди обвалилась, как и цена никеля", а рубль укрепился, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Не исключено, что роль могут играть какие-то технологические процессы, которые стали затруднены из-за санкций", — добавил он.

Кроме того, купюры могут быть удобнее при повседневных расчетах, например при частом использовании вендинговых аппаратов, считает Волков. "Конечно, в условиях трудностей с чипами для платежных карт расширение возможностей для обращения низких номиналов наличными – это дополнительный элемент удобства расчетов", — добавляет генеральный директор АКРА Михаил Сухов. Эксперт рассказал, когда банкоматы смогут принимать новые рублевые купюры

"Ожидать всплеска интереса фальшивомонетчиков к новым-старым десятирублевым купюрам не приходится", так как по статистике больше всего подделывают пятитысячные и тысячные купюры, отмечает Осадчий. С тем, что подделываю деньги такого низкого номинала невыгодно, соглашается и Волков.

"Заметный рост объема фальшивых денег невозможен в силу высоких затрат на изготовление денег. Поэтому поддельные купюры низких номиналов нетипичны", — заключил Сухов.