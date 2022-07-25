МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Россияне смогут начать использовать купюры номиналом в 5 и 10 рублей, скорее всего, не ранее 2023 года, потому что технология производства купюр будет изменена, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Российские рубли

Эксперт оценил последствия печати купюр достоинством в пять и десять рублей

Банк России может возобновить в конце текущего года печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года, сообщил зампред регулятора Сергей Белов в интервью газете "Известия".

"Вероятно, рядовой потребитель воспользуется новыми купюрами не ранее, чем в 2023 году", — считает Осадчий.

По его словам, это может быть связано с тем, что технология производства новых пятирублевых и десятирублевых банкнот будет существенно изменена: "добавляется лакировка, повышающая износоустойчивость купюр, возрастает защищенность от подделок".

В случае если новые купюры будут пользоваться более высоким спросом у населения, чем монеты, то Банк России может сократить эмиссию монет номиналом 5 и 10 рублей, обратил внимание Осадчий.

"Следует отметить, что цена как меди, так и никеля, применяемых при чеканке монет, в конце 2009 года мало отличалась от текущей цены", — заключил эксперт, пояснив, что новая монета номиналом 10 рублей была выпущена в 2009 году.