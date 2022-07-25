Эксперт: новыми пяти- и десятирублевыми купюрами можно будет пользоваться не ранее 2023 года
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Россияне смогут начать использовать купюры номиналом в 5 и 10 рублей, скорее всего, не ранее 2023 года, потому что технология производства купюр будет изменена, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Банк России может возобновить в конце текущего года печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года, сообщил зампред регулятора Сергей Белов в интервью газете "Известия".
"Вероятно, рядовой потребитель воспользуется новыми купюрами не ранее, чем в 2023 году", — считает Осадчий.
По его словам, это может быть связано с тем, что технология производства новых пятирублевых и десятирублевых банкнот будет существенно изменена: "добавляется лакировка, повышающая износоустойчивость купюр, возрастает защищенность от подделок".
В случае если новые купюры будут пользоваться более высоким спросом у населения, чем монеты, то Банк России может сократить эмиссию монет номиналом 5 и 10 рублей, обратил внимание Осадчий.
"Следует отметить, что цена как меди, так и никеля, применяемых при чеканке монет, в конце 2009 года мало отличалась от текущей цены", — заключил эксперт, пояснив, что новая монета номиналом 10 рублей была выпущена в 2009 году.
https://1prime.ru/finance/20220725/837599474.html