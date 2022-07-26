МОСКВА, 26 июля — ПРАЙМ. Руководители Банка Японии в ходе июньской встречи согласились, что регулятору следует сохранять процентные ставки на крайне низком уровне с целью оказывать поддержку уязвимой японской экономике, сообщило агентство Рейтер. Reuters: Япония понизила прогноз роста ВВП в текущем финансовом году

Кроме того, низкие ставки должны позволить убедиться в том, что ускорение инфляции будет сопровождаться повышением заработных плат. Об этом говорилось в опубликованных во вторник протоколах июньского заседания Банка Японии.

При этом некоторые из девяти членов правления центрального банка отметили, что рост цен приобретает более повсеместный характер, внося изменения в инфляционные ожидания японских потребителей, которые долгое время не ожидали значительного ускорения инфляции и темпов роста зарплат.

Банк Японии в июне оставил ставки без изменений и подтвердил намерение защищать лимит доходности японских гособлигаций, осуществляя неограниченные покупки долговых бумаг, что идет вразрез с глобальным трендом на ужесточение денежно-кредитной политики. Таким образом, центральный банк показал, что намерен сосредоточиться на поддержке неустойчивого восстановления японской экономики.