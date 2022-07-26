МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Возникшая после ввода санкций Запада против ряда российских банков мошенническая схема, основанная на предложении оформить карту кредитных организаций из стран СНГ, стала набирать обороты, заявили РИА Новости эксперты в сфере информационной безопасности. В Kaspersky предупредили россиян об активизации смс-мошенников

Так, в банке "Открытие" отмечают, что мошеннические предложения оформить карту банков из стран СНГ появились сразу после ввода санкций иностранных государств против России. "В период летних отпусков, когда отдельные граждане планируют выезд за границу, этот вид мошенничества набирает обороты", — рассказал замдиректора департамента информационной безопасности банка Анатолий Брагин.

По его словам, цели мошенников остаются прежними — выманить у клиентов их личные данные, данные платежных карт, коды подтверждения и другие атрибуты, необходимые для получения доступа к счету клиента.

"Мошенники оперативно перестраивают свои преступные схемы под актуальную повестку, в том числе разыгрывая карту с обменом валют, выводом денег за рубеж, оформлением счетов в банках СНГ. Специалисты Digital Risk Protection Group-IB отмечают появление услуги в виде помощи с оформлением карт банков стран СНГ", — добавил ведущий аналитик Group-IB Евгений Егоров. По его словам, такие предложения можно найти через поисковые системы, в мессенджерах, социальных сетях и на теневых форумах. Эксперт объяснила, как нужно общаться с телефонными мошенниками

Он пояснил, что, действительно, есть банки, в которых граждане РФ могут оформить карту, но желающим воспользоваться подобной услугой фирмы-посредника следует быть бдительными, проверять контрагентов на надежность, изучить отзывы о них, поскольку существует большая вероятность столкнуться с финансовым фишингом.

"Для оформления платежного средства в иностранном банке клиент передает конфиденциальную информацию, в том числе данные карты, сканы документов, доверенность и предоплату за услугу. Предоставление этих данных третьим лицам несет серьезные риски для клиента, и нет гарантий, что банковская карта будет оформлена, а конфиденциальная информация не попадет к мошенникам", — заключил Егоров.