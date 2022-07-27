Россия и Иран работают над совместным аналогом SWIFT
Россия и Иран работают над созданием совместной межбанковской системы платежей
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ТЕГЕРАН, 27 июл — ПРАЙМ. Москва и Тегеран работают над созданием совместной межбанковской системы платежей, подобной SWIFT, заявил РИА Новости замглавы иранского МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.
"Естественно, две страны, которые хотят дедолларизировать свои транзакции, должны обладать специальной системой, подобной SWIFT. Иранская и российская стороны предложили по одному варианту такой системы. Сейчас мы практически достигли весьма неплохого соглашения, на основе которых мы могли бы совершать валютные операции между двумя странами", — сказал Сафари.
Он также сообщил, что в Иране скоро запустят российскую платежную систему "МИР". "Я думаю, что эта платежная система ("МИР") скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю можно ли пользоваться ей в Иране, или нет, но соглашение на этот счет есть", — сказал Сафари.
https://1prime.ru/finance/20220727/837618636.html
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