ТЕГЕРАН, 27 июл — ПРАЙМ. Москва и Тегеран работают над созданием совместной межбанковской системы платежей, подобной SWIFT, заявил РИА Новости замглавы иранского МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. В Иране подписали соглашение об экспорте авиационных деталей в Россию

"Естественно, две страны, которые хотят дедолларизировать свои транзакции, должны обладать специальной системой, подобной SWIFT. Иранская и российская стороны предложили по одному варианту такой системы. Сейчас мы практически достигли весьма неплохого соглашения, на основе которых мы могли бы совершать валютные операции между двумя странами", — сказал Сафари.

Он также сообщил, что в Иране скоро запустят российскую платежную систему "МИР". "Я думаю, что эта платежная система ("МИР") скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю можно ли пользоваться ей в Иране, или нет, но соглашение на этот счет есть", — сказал Сафари.