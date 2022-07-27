МОСКВА, 27 июл- ПРАЙМ. Rio Tinto сегодня сообщила о падении прибыли за первое полугодие на 29% и сократила дивиденды более чем в два раза. Глобальная горнодобывающая компания пострадала от снижения цен на железную руду из-за охлаждения спроса со стороны основного потребителя — Китая, роста затрат и нехватки рабочей силы. ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката

В последние месяцы цены на железную руду оказались под давлением из-за постоянных опасений по поводу спроса со стороны ведущего производителя стали — Китая. Проводимая в стране политика "нулевой терпимости к Covid-19" сокращает экономическую активность и оказывает давление на рынки черных металлов.

Горнодобывающие компании по всему миру также испытывают трудности в связи с нехваткой квалифицированных работников, вызванной пандемией, и растущей инфляцией. Цены на железную руду опустились с максимумов 2021 года и, как ожидается, останутся под давлением.

"Рыночная среда в конце периода стала более сложной", — сказал генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаусхольм.

"На нашей деятельности и проектах по расширению производства продолжают сказываться высокий уровень незапланированных невыходов на работу, напряженная ситуация на рынке труда, рост производственных затрат и сбои в цепочке поставок", — заявила компания. Курс юаня снизился под давлением проблем на китайском рынке жилья

План Китая по централизованной закупке железной руды также поставил под сомнение перспективы мировых горнодобывающих гигантов.

Rio Tinto, один из ведущих мировых производителей железной руды, сообщила о базовой прибыли за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, в размере 8,63 млрд долларов по сравнению с рекордными 12,17 млрд долларов годом ранее и прогнозом компании в размере 8,37 млрд долларов.

Компания сократила промежуточные дивиденды более чем в два раза — с 5,61 доллара на акцию годом ранее до 2,67 доллара на акцию. Общая величина дивидендов за первое полугодие составит 4,3 млрд долларов. Это вторая по величине промежуточная выплата за всю историю компании.

Компания также снизила прогноз капитальных инвестиций на 2022 год на 500 млн долларов до 7,5 млрд долларов.