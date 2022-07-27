МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Поддельных рублевых банкнот и монет в российской банковской системе в прошедшем квартале стало на четверть меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в Банке России. Банк России может возобновить печать купюр 5 и 10 рублей

"Во втором квартале 2022 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 6 387 поддельных денежных знаков Банка России, что на 26,96% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (8 744)", — говорится в материале, опубликованном на сайте ЦБ.

Ранее ЦБ отмечал, что и по итогам прошлого года зафиксировал снижение уровня фальшивомонетничества в стране: на 1 миллион банкнот тогда приходилось шесть подделок против семи в 2020 году.

Чаще всего подделывали пятитысячные купюры — 3908 штук за отчетный период. Также было обнаружено 1170 поддельных двухтысячных банкнот, тысячных – 1115, пятисотрублевых – 45, двухсотрублевых – 54, сторублевых – 26, пятидесятирублевых – 9.

"При этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей, 14 поддельных монет номиналом 5 рублей и 1 монета номиналом 1 рубль", — отметили в регуляторе.

Наибольшее количество подделок зарегистрировано в Центральном федеральном округе – во втором квартале было выявлено 2869 фальшивых денежных знаков. В Северо-Западном главном управлении регулятора выявили 1171 поддельный денежный знак Банка России, в Южном главном управлении – 1021, Волго-Вятском – 666, Уральском – 320, Сибирском – 201, Дальневосточном – 139.

Фальшивых банкнот иностранных государств во втором квартале обнаружили 556 штук. Из них в апреле было подделано 267, в мае — 50, в июне — 239. "Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (473). Поддельных банкнот евро обнаружено 81. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (2)", — заключили в Банке России.