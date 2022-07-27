Агентство по страхованию вкладов сократило долг перед Банком России до 90 миллиардов рублей
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило Банку России 7,7 миллиарда рублей в рамках погашения задолженности, остаток долга составляет 90 миллиардов, сообщила госкорпорация.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 27 июля 2022 года перечислила Банку России 7,7 миллиарда рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов… Остаток задолженности на текущий момент составляет 90 миллиардов рублей без учета процентов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в счет погашения основной суммы долга перечислены 7 миллиардов рублей, в счет погашения процентов — 0,7 миллиарда. Таким образом, в общей сложности АСВ направило на погашение кредита регулятору уже 788,9 миллиарда рублей, из них 752 миллиарда рублей — на погашение основной суммы долга, 36,9 миллиарда — по процентам.
Банк России в 2015-2017 годах предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ РФ был получен 23 октября 2017 года. В конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.
Всего в рамках заключенного с ЦБ РФ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.
https://1prime.ru/finance/20220727/837622174.html