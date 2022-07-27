МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Минфин России поддерживает идею Национальной финансовой ассоциации (НФА) наделить регистраторов полномочиями по ведению списка участников ООО и отмечает в письме к ней, что эта инициатива создаст основу для ограничения доступа третьих лиц к информации при санкциях. Письмо министерства есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт оценила налоговую инициативу Минфина

Ранее ассоциация предложила наделить регистраторов полномочиями по ведению списка участников ООО, письмо НФА на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина также находится в распоряжении РИА Новости.

"В условиях внешнего санкционного давления Правительство Российской Федерации разрабатывает и реализовывает меры по ограничению доступа к информации о российских организациях и гражданах, в случае, если ее раскрытие и (или) предоставление может привести к ограничительным мерам недружественных государств по отношению к указанным лицам", — говорится в письме Минфина за подписью замминистра Алексея Моисеева.

Там же указывается, что помимо принятого в 2022 году постановления правительства РФ "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации…", в настоящее время по поручению правительства готовятся дополнительные нормативные правовые акты аналогичного содержания в отношении ООО, а также других юридических лиц.

"В этой связи передача регистраторам функций по ведению списка и учету прав на доли позволит в числе прочего создать основу для ограничения свободного доступа третьих лиц к информации об участниках Обществ и размерах принадлежащих им долей", — говорится в письме.

"Таким образом, предложения Ассоциации, по мнению Минфина России, заслуживают не только поддержки и законодательного закрепления, но и дальнейшего развития в части исключения необходимости представления сведений об участниках Общества и изменениях в их составе для внесения в ЕГРЮЛ, что, в свою очередь, позволит также частично разгрузить ФНС России", — указывается там же.

ПОЗИЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

Впрочем, в письме приводится критическая позиция Минэкономразвития РФ в отношении предложения ассоциации.

Минэкономразвития России отмечает, что деятельность регистраторов по ведению списка владельцев долей ООО не является лицензируемым видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и не регулируется законодательством РФ о ценных бумагах.

Минфин считает в этом случае целесообразным рассмотреть вопрос о предоставлении Банку России или НФА полномочий по регулированию деятельности регистраторов по учету прав участников общества. "Представляется, что соответствующий стандарт ассоциации вполне мог бы вместить в себя все необходимые нормы и правила, а также унифицированные формы документов", — указывается в письме.

"С учетом вышеизложенного проект ответа на обращение Ассоциации, подготовленный Минэкономразвития России, не может быть согласован", — резюмирует в письме Моисеев.

КОММЕНТАРИЙ РЕГИСТРАТОРА

"Учет прав – это базовая функция регистратора, отсюда отточенность и надежность процедур, но регистратор – это не только операции, есть глубокое понимание корпоративных отношений, прорабатывая десятки тысяч ситуаций в акционерных обществах, мы получаем широкий опыт, лучшие практики из которого могут быть использованы и другими клиентами", — сказал РИА Новости генеральный директор регистратора "Реестр" Юрий Тарановский.

"Когда в 2014 году регистраторам передали ведение реестров всех российских акционерных обществ и наделили полномочиями удостоверять решения общих собраний, тогда состоялось признание зрелости института регистраторов. Эта инициатива была в первую очередь направлена на профилактику корпоративных конфликтов и злоупотреблений, которые случались", — добавил он.

Что касается возможности доступа к информации третьих лиц, то у регистраторов серьезно развита информационная система безопасности, так как для нас хранение данных, их конфиденциальность – это основа профессии, сказал эксперт.