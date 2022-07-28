МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays за первое полугодие 2022 года сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 3,056 миллиарда фунтов (3,68 миллиарда долларов), говорится в отчетности банка. Credit Suisse объявил о масштабном пересмотре стратегии из-за убытков

Базовая прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 0,15 фунта (0,18 доллара) против 0,22 фунта (0,27 доллара) годом ранее. Выручка за первое полугодие сократилась на 11%, до 12,446 миллиарда фунтов (15 миллиардов долларов).

Чистая прибыль Barclays за второй квартал текущего года составила 1,412 миллиарда фунтов (1,7 миллиарда долларов), что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Базовая прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 0,64 фунта (0,77 доллара) против 0,12 фунта (0,15 доллара) годом ранее. Выручка по итогам квартала выросла на 10%, до 5,95 миллиарда фунтов (7,1 миллиарда долларов).

Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время это одна из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.