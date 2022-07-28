МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Доля безналичных расходов россиян по итогам второго квартала составила 61,6% против 58% годом ранее, при этом более 60% покупок были оплачены безналичным способом уже в 47 российских регионах против 28 в прошлом году, говорится в исследовании лаборатории "СберИндекс" и аналитического ресурса "ЧекИндекс". Центробанк зафиксировал снижение активности фальшивомонетчиков

"В целом по стране доля безналичных расходов россиян в общих расходных операциях по итогам второго квартала составила 61,6% против 58% годом ранее. В 47 российских регионах более 60% покупок были оплачены безналичным способом. Год назад эту планку смогли преодолеть только 28 регионов", — пишут аналитики.

В то же время квартал к кварталу доля безналичных операций сократилась на 0,3 процентного пункта. Тенденция по снижению данного показателя во втором квартале является ежегодной за исключением ковидного 2020 года, однако в этом году она менее выраженная — обычно снижение составляет более 1 процентного пункта.

Самыми безналичными регионами России во втором квартале стали Ненецкий автономный округ (75,2%), Якутия (70,9%) и Карелия (70,4%). Среди отдельных городов рекордсменами по безналичному обороту стали Якутск (72%), Сыктывкар (71,5%) и Северодвинск (71,3%). Власти расширили перечень социальных выплат на карту "Мир"

Активное развитие безналичного торгового оборота охватывает все больше регионов Северного Кавказа: Чечня вошла в топ-10 регионов по росту проникновения безналичных платежей, изменение составило 5,2 процентных пункта за год.

Лидером по использованию безналичных платежей стала индустрия общепита: 80% оборота в ресторанах и 74% оборота в кафе и столовых приходилось именно на безналичную оплату. Аналитики объясняют это соперничеством за клиентов и стремлением предоставлять посетителям наиболее удобные способы оплаты. Крупная продовольственная розница в свою очередь активно развивает электронную торговлю, обеспечивая таким образом более высокий уровень безналичных трат. В тренде и несетевые магазины у дома, где доля безнала уже составляет 60% оплат.

При этом в сегментах "Cтроительные и хозяйственные товары" и "Электроника" граждане по-прежнему активно тратят наличные средства.