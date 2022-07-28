МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Служба безопасности Украины заявила, что с начала недели передала в государственное управление активы российских компаний и банков на сумму около 210 миллионов долларов. СМИ: в Черногории начали оформлять "заморозку" недвижимости россиян

"В управление государства перешли… активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями…. и российскими банками, на общую сумму свыше 7,75 миллиарда гривен (более 210 миллионов долларов)", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как уточняется, активы принадлежали предприятиям "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "Русал", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть". Под управление государства также перешли "тысячи" объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащего этим компаниям, на сотни миллионов гривен, добавляется в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому собственность россиян будет "принудительно изыматься" в пользу Киева.