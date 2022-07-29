МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Власти Алжира разблокировали банковские операции с Испанией, пишет газета Pais со ссылкой на циркуляр алжирских банковских предпринимателей. Премьер Испании заявил, что страна может стать хабом для поставок газа в ЕС

Алжир в начале июня приостановил действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией из-за разногласий по поводу будущего Западной Сахары. Позже стало известно, что алжирским банкам запретили проводить операции импорта и экспорта с испанскими банками. Правительство Испании также заявило, что анализирует последствия решения Алжира приостановить действие договора, намерено дать твердый ответ.

"В этот четверг торговые отношения между Алжиром и Испанией сделали очень важный шаг к нормализации… Это отражено в циркуляре алжирских банковских предпринимателей от четверга, в котором указано, что замораживание банковских операций из и в Испанию "больше не применяется" в "соответствии с соглашением с агентами, связанными с внешней торговлей", — пишет издание.

Как заявил изданию неназванный европейский источник, связанный с торговлей с Алжиром, этот шаг позволит "позволит испанским компаниям экспортировать в Алжир".

При этом он предупредил, что в двусторонних торговых отношениях все еще существуют другие препятствия.

"Алжирская таможня уже месяц держит в своих портах все товары с испанской маркировкой. Возможно эта мера исчезнет. Но пока он продолжает применяться", — заявил источник.