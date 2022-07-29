МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Определять банки для оплаты СПГ с "Сахалина—2" не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков заявил о наличии механизма решения проблем с транзитом в Калининград

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что покупатели сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин—2" получили требование проводить оплату через российский банк с сохранением остальных договоренностей, в том числе валюты.

"Это никак не прерогатива Кремля — определять банки, заниматься такими коммерческими вопросами. Просьба все-таки обращаться к оператору", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, о каком банке может идти речь — о российской "дочке" европейского банка или о Газпромбанке.