МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российские банки в июне нарастили выдачи ипотеки в 1,8 раза по сравнению с предыдущим месяцем — до 65,4 тысячи кредитов, говорится в материалах ЦБ. Число кредитов по семейной ипотеке выросло на 133% за полгода

Объем выдач жилищных кредитов в прошлом месяце также подскочил в 1,8 раза, до 253,5 миллиарда рублей. В результате средний размер ипотеки обновил максимум, увеличившись за месяц на 1,5% — до 3,9 миллиона рублей.

Портфель жилищных кредитов по итогам июня увеличился на 0,7%, до 12,5 триллиона рублей. Просроченная задолженность по ипотеке, наоборот, за прошлый месяц сократилась на 0,9% — до 55,7 миллиарда рублей.

Средний срок жилищных кредитов уменьшился на 2,4 месяца — до 269,9 месяца, или 22 лет и 5,9 месяца. При этом средняя ставка по ипотеке выросла за прошлый месяц на 0,19 процентного пункта и стала составлять 6,36% годовых.