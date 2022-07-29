МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Плата за обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" будет снижена вдвое — до 0,5% в месяц, а максимальная ставка по рублевым вкладам составит 7% годовых вместо 8% начиная со 2 августа, сообщили в банке. "Тинькофф" стал провайдером трансграничных переводов для СБП

"Мы снижаем плату за обслуживание валютных счетов вдвое — до 0,5% в месяц… Максимальная ставка по вкладам в "Тинькофф" составит 7% годовых вместо 8%. Оба изменения вступят в силу со 2 августа", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале банка.

В "Тинькофф" напомнили, что плата за обслуживание счетов в валюте действует, если на счете свыше 10 тысяч условных единиц в долларах, евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках. С тех клиентов, у которых на счете меньше 10 тысяч условных единиц, банк плату не берет.

В сообщении банка это не уточняется, но сейчас в банке можно открыть только рублевые вклады. "Сейчас открываем вклады только в рублях. Из-за изменений на валютном рынке новые вклады в долларах и евро пока не доступны. Для уже открытых вкладов ничего не меняется", — говорится на официальном сайте. Таким образом, информация по снижению максимальной ставки до 7% с 8% касается именно вкладов в рублях.