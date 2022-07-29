Forbes: Центробанк обсуждает, как определять курс при отмене торгов долларом и евро
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ) и, как следствие, прекратятся торги этими валютами на Московской бирже, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
"Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа", — говорится в статье. В настоящее время ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Как рассказал изданию один из источников, около двух месяцев назад у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой прошла большая встреча с участниками валютных торгов, на которой обсуждался сценарий введения санкций против Мосбиржи и входящего в ее группу НКЦ.
"Биржевого курса доллара (в случае таких санкций — ред.) больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса", — говорит один из собеседников Forbes. По его словам, поэтому регулятор склоняется к варианту создать российский аналог Bloomberg — внебиржевую платформу, на которую крупнейшие банки будут предоставлять свои котировки.
Евросоюз в начале июня внес в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи. В конце июня председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил журналистам, что группа в своих сценариях развития предполагает в том числе усиление санкционного давления.
Банк России считает реальным риск санкций в отношении НКЦ, говорил в июне первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.
https://1prime.ru/finance/20220729/837647637.html