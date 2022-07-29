МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ) и, как следствие, прекратятся торги этими валютами на Московской бирже, сообщил Forbes со ссылкой на источники. Центробанк зафиксировал снижение активности фальшивомонетчиков

"Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа", — говорится в статье. В настоящее время ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

Как рассказал изданию один из источников, около двух месяцев назад у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой прошла большая встреча с участниками валютных торгов, на которой обсуждался сценарий введения санкций против Мосбиржи и входящего в ее группу НКЦ.

"Биржевого курса доллара (в случае таких санкций — ред.) больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса", — говорит один из собеседников Forbes. По его словам, поэтому регулятор склоняется к варианту создать российский аналог Bloomberg — внебиржевую платформу, на которую крупнейшие банки будут предоставлять свои котировки.

Евросоюз в начале июня внес в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи. В конце июня председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил журналистам, что группа в своих сценариях развития предполагает в том числе усиление санкционного давления.

Банк России считает реальным риск санкций в отношении НКЦ, говорил в июне первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.