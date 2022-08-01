МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России продлил ограничения на снятие наличных долларов и евро из-за западных санкций еще на полгода — до 9 марта 2023 года, сообщил регулятор. В Центробанке оценили вероятность деноминации в России

"Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на 6 месяцев, до 9 марта 2023 года. Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада. До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦБ вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Регулятор отметил, что россияне, которые еще не успели снять деньги со своих вкладов до вступления в силу ограничений, могут снять в валюте только средства, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета.

Банк России продлил на полгода — до 9 марта 2023 года и ограничение для российских юридических лиц на получение валюты на командировочные расходы в размере не более 5 тысяч долларов или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. "На иные валюты эти требования не распространяются. Выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам — нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет", — добавили в ЦБ.